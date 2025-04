Donna 41enne uccide la figlia di due anni

Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni, ieri notte nella regione di Milano. Lo hanno riferito i 118 soccorritori intervenuti sul posto con gli agenti. Per il momento non si conoscono altri dettagli. Dopo l'omicidio la donna si è autoinflitta delle feriti, ma non grave. È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Magenta (Milano).

L'omicidio è avvenuto intorno all'una di notte

Il marito della donna ha chiamato preoccupato, ma non era in casa. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la casa chiusa dall'interno, hanno forzato una finestra e hanno trovato la piccola senza vita sul letto, accanto a sua madre priva di sensi.

Da quanto emerso, la bambina non aveva ferite evidenti e l'omicidio è solo una delle ipotesi su cui stanno indagando i Carabinieri: la piccola potrebbe essere stato soffocata, ma solo un'autopsia può escludere una morte accidentale.

