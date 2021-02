Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Circoscrizione amministrativa, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Una circoscrizione è una parte definita del territorio di uno Stato, entro i cui confini è limitata la competenza di un organo.Il centro abitato dove l'organo ha sede è detto capoluogo della circoscrizione.. Descrizione. In quasi tutti gli Stati, il territorio è diviso in più circoscrizioni (il cui nome può variare sensibilmente da Paese a Paese) e spesso vi sono più livelli di ...La circoscrizione di decentramento comunale (detta anche, nel linguaggio corrente, circoscrizione comunale o semplicemente circoscrizione, indicata ancor più semplicemente con termini come zona e simili) è, nell'ordinamento italiano, un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, istituito dal comune con competenza su ...Le offerte dovranno pervenire alla "Città di Torino - Circoscrizione n. 3 presso l'ufficio Protocollo Generale - Piazza Palazzo di Città n.1 - 10122 Torino" entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 MARZO 2021 a mezzo raccomandata oppure mediante posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo: "Città di Torino - Circoscrizione n.3 presso l'Ufficio Protocollo Generale ...