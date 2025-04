Fiducia consumatori-imprese in aumento a Febbraio 2021

Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie

Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

Manovra 2025: rush finale alla Camera con voto di fiducia e diretta Rai

Rush finale per l’approvazione della manovra 2025 alla Camera, con una tabella di marcia serrata che punta al via libera entro venerdì sera.

Monza, panchina a rischio per Nesta: fiducia limitata e quattro possibili sostituti

La posizione di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza è sempre più precaria. Alla sua prima stagione da allenatore in Serie A, l'ex difensore del Milan si trova con la squadra brianzola al penultimo posto in classifica, con 10 punti conquistati in 16 partite, alla pari con il Venezia.