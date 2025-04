Il nuovo video di Plata: Dove sei, brano prodotto da Terron Fabio dei Sud Sound System

Su una bellissima produzione urban/dancehall di Terron Fabio dei Sud Sound System, Plata ha realizzato “Dove sei“, un brano “lover” di alta qualità costruito attorno a un ritornello diretto e efficace. Dal 25 Febbraio è disponibile anche il videoclip della canzone, diretto da Luigi Calcagnile e Simone Caroppo, impreziosito dalla partecipazione della modella Martina Mandurino. Una connessione tutta salentina per una produzione che pone un nuovo tassello nel rinnovato percorso artistico di Plata.Il brano, che vede anche la partecipazione di Gino Semerato alle chitarre, è stato pubblicato da Django Dischi in collaborazione con Salento Sound System e distribuito da ArtistFirst.

