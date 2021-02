Instinction: annunciato l'erede spirituale di Dino Crisis

Hashbane, studio neozelandese, ha annunciato Instinction, erede spirituale di Dino Crisis.

Nel teaser poco sotto, gli sviluppatori si chiedono se saranno all’altezza della proprietà intellettuale di Capcom. Instinction è semi-open world dove i giocatori dovranno affrontare orde di terrificanti creature preistoriche.

Il titolo sembra molto realistico. Ci saranno moltissime zone naturali da esplorare e mitici combattimenti. Lo studio neozelandese vuole ricalcare in tutto e per tutto le famose orme di Dino Crisis. Instinction sarà giocabile fin da subito in single-player e multiplayer, in prima e in terza persona e saranno inclusi molti puzzle e enigmi da risolvere.

Il lancio è previsto per il Q3 del 2022 su PC, console old-gen e next-gen, con pieno supporto al ray tracing e 8K a 120 fotogrammi al secondo.

