Parla piano alla coscienza - Cruciverba

Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Parla piano alla coscienza, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Altre Soluzioni :

Soluzioni per la definizione *Parla piano alla coscienza* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere V, VO.Il meccanismo con cui la coscienza, nell’esprimere le sue necessità evolutive, attraversa tutti i piani di esistenza, è il seguente: la coscienza (nel piano akasico) nel momento in cui esprime il desiderio di arrivare a comprendere un aspetto di cui è carente, per prima cosa pone in essere un pensiero logico, un ragionamento compatibile con la sua morale, manifestando vibrazioni nel corpo mentale.La Coscienza è energia non locale e il suo campo d’azione non va concepito entro i confini del nostro corpo ma al contrario, in modo esteso all’infinito. E’ energia che parla di noi e che ci dice del mondo e di come questo in ogni attimo del nostro esistere ci apre le porte verso infinite possibilità di essere.