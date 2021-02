SPIN MASTER PORTA WONDER WOMAN NELLE CASE ITALIANE

Un’action figure alta 30 cm ricca di dettagli, dall’iconico diadema con la stella ai bracciali argentati, con 11 punti di articolazione per ricreare le incredibili scene di azione del film

In occasione dell’uscita, il 12 febbraio 2021 in esclusiva digitale, di “Wonder Woman 84”, sequel del primo Wonder Woman diretto da Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Spin Master presenta la nuova action figure ispirata all’eroina DC Comics.

Nata nel 1941 dalla penna del disegnatore Harry G. Peters, per portare nel panorama dei superoi un personaggio femminile forte e iconico, in cui le bambine e le donne di tutto il mondo potessero riconoscersi, Wonder Woman è considerata, insieme a Batman e Superman una dei tre superhero fondanti del mondo DC.

La Wonder Woman di Spin Master riproduce fedelmente gli iconici dettagli della supereroina dei fumetti in un’action figure alta ben 30cm e con 11 punti di articolazione: dal diadema dorato con la stella rossa al centro ai capelli corvini, passando per gli stivali rossi sopra al ginocchio, i bracciali argentati e il celebre Lazo della Verità, arma-simbolo della Principessa Diana di Themyscira.

Wonder Woman fa parte dell’esclusiva linea di action figures da 30cm che comprendono tanti altri personaggi tratti dalle saghe a fumetti come le altre due icone del mondo DC, Batman e Superman, oltre a Robin, Harley Quinn e Jocker, Shazam, Flash e Aquaman.

Vedi anche : spinmasterportawonderwomannellecase