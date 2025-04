Covid-19, oltre 107 mln di casi :

I casi confermati di contagio da coronavirus nel mondo sono saliti a 107 milioni e 339.144, così ci dicono gli ultimi dati pubblicati dal Corriere della Sera.

Il numero dei morti supera i 2 milioni e 354.000. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti, con oltre 27,2 milioni di casi confermati di contagio e più di 471.000 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Secondo i rapporti della Johns Hopkins University, in 24 ore, ci sono stati 93.166 nuove infezioni e 3.219 morti.

Più 12.956 contagi, calano i decessi 336 - I contagi da Coronavirus in Italia continuano a salire, 12.956 nelle ultime 24 ore, contro un numero record di tamponi processati, 310.994. L'indice di positività è del 4,16%. Le vittime sono 336, dall'inizio della pandemia sono 92.338. La Valle d'Aosta è l'unica regione a non registrare vittime. Le unità di terapia intensiva sono diminuite con 155 nuovi ricoveri e 232 ricoveri regolari in meno. 16.467 recentemente guariti. Continua il calo dagli attuali positivi, -3,856. In Lombardia 1.849 casi, in Campania 1.635.

Il Ministero della Salute consiglia il vaccino AstraZeneca a persone di età compresa tra 18 e 55 anni, in assenza di patologie che aumentano il rischio clinico associato all'infezione da Sars-CoV-2. Tra le categorie per le quali è consigliato, il personale docente e non docente nelle scuole e nelle università, le forze armate e la polizia, i contesti a rischio come le carceri e le comunità, il personale in altri servizi essenziali e, successivamente, il resto della popolazione.

