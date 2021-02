Il Campionato di Teamfight Tactics: Destini inizierà ad aprile

Riot Games annuncia un nuovo torneo internazionale per Teamfight Tactics, il noto autochess basato sui personaggi di League of Legends. Il Campionato di Destini si svolgerà dal 7 al 9 aprile, con le qualifiche regionali già in corso in tutto il mondo. Il montepremi in palio per la competizione, che si svolgerà online, è di 250 mila dollari.

Oggi siamo felici di annunciare il nostro prossimo torneo internazionale: il Campionato di Teamfight Tactics: Destini! Il Campionato di Destini si svolgerà dal 7 al 9aprile, mentre le qualificazioni regionali sono già in corso in tutto il mondo.

La community che ruota intorno alla scena competitiva di Teamfight Tactics è in continua crescita e, per questo, abbiamo deciso di aumentare il numero di posti disponibili per i giocatori e il montepremi dell'evento. Al Campionato di Destini parteciperanno ventiquattro concorrenti, che si sfideranno per vincere il montepremi di 250.000 $ in palio per la competizione online.

Il Campionatodi Destini utilizzerà un nuovo formato di 3 giorni con sistema svizzero.

Durante il Giorno 1, i concorrentipasseranno da 24 a 16 dopo 5 turni di sistema svizzero. I giocatori verrannodivisi in tre gruppi sulla base delle loro prestazioni regionali

Durante il Giorno 2, i concorrentiverranno ridotti da 16 a 8 dopo altri 5 turni di sistema svizzero. I giocatoriverranno divisi in due gruppi sulla base delle prestazioni ottenute nel Giorno1

Nel Giorno 3, i concorrenti siaffronteranno per accumulare punti e il primo a raggiungere una vittoria dopoaver ottenuto 18 punti verrà dichiarato Campione di TFT: Destini.

