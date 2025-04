THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH arriva oggi in digitale su PlayStation 4

SNK CORPORATION ha annunciato oggi che THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH (KOF 2002 UM) è ora disponibile per il download su PlayStation®4 a £ 11,99 / € 14,99. Un'edizione fisica arriverà questa primavera. KOF 2002 UM, sequel completamente ottimizzato del 2009 dell'acclamato KOF 2002, include una serie di nuove funzionalità su PlayStation®4, tra cui un elenco più ampio di 66 personaggi giocabili, una revisione grafica e abilità ridisegnate. La funzionalità online del gioco è molto più fluida questa volta grazie all'aggiunta del netcode di rollback.

? ROLLBACK NETCODE

KOF 2002 UM presenta un netcode di rollback aggiornato che riduce notevolmente il ritardo online durante le partite. I giocatori possono modificare le impostazioni per migliorare le loro esperienze online.

? QOL ONLINE VERSUS CARATTERISTICHE

KOF 2002 UM include funzionalità online che consentono ai giocatori di studiare le proprie partite e imparare dai propri errori. Questi includono la possibilità di rivedere le 10 partite online più recenti, le opzioni che abilitano i contatori di vittorie / sconfitte e i tempi di recupero per impedire la rivincita dopo un incontro veloce.

? 2 MODALITÀ ONLINE UNICHE

Scegli tra "Partita in classifica", dove i risultati della battaglia vengono condivisi e classificati online, e "Partita giocatore", dove i fan possono impostare le proprie impostazioni di battaglia. Combatti per diventare il vero re dei giocatori sulla scena internazionale! Il mondo è tuo!

KOF 2002 È COMPLETAMENTE MESSA A PUNTO!

? IMPRESSIONANTE ROSTER DI 66 PERSONAGGI GIOCABILI!

Oltre al cast originale di KOF 2002, una miriade di personaggi di ritorno dalle puntate precedenti di "THE NESTS CHRONICLES", personaggi nascosti e un personaggio esclusivo chiamato "NAMELESS" si uniscono al torneo per il più grande elenco di personaggi nella storia di KOF.

? GRAFICA E BGM RISPOSTA

Ogni schermata demo, filmato e schermata delle vittorie è stata completamente rivista. Inoltre, la colonna sonora del gioco è stata rimasterizzata per partite ancora più intense.

? AGGIUNTE NUMEROSE Mosse NUOVE E VECCHIE

Insieme alle nuove mosse e alle mosse speciali create appositamente per questo titolo, molte vecchie mosse ritornano in KOF 2002 UM. Inoltre, le meccaniche del gioco e le abilità dei personaggi sono state ridisegnate.

? GRANDE AGGIORNAMENTO DI MODALITÀ MAX E MAX2

Tutte le mosse disperate in KOF 2002 UM possono ora essere annullate in qualsiasi momento tramite il sistema "Modalità MAX". Le mosse definitive "MAX 2" sono ancora più appariscenti e facili da usare.

