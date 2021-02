Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Inutili, senza scopo, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Inane (3797 - 4637)

Curiosità: questo vocabolo vuol dire essenzialmente vano, vuoto, inutile e senza scopo. Si dice di un tentativo i. come quando si dice invano ovvero Senza giustificazione o utilità alcuna. A proposito di questo ultimo termine chi non ha mai sentito "Non nominare il nome di Dio invano"?



