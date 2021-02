Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un'illustrazione da guardare in trasparenza, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Vetrofania (37118 - 4637)

Curiosità: questo tipo di illustrazioni che, come dice la definizione, si guardano in trasparenza sono usate per lo più in ambito commerciale per abbellire o informare i clienti dei negozi. Generalmente, infatti, le v. sono di carattere pubblicitario. Consitstono in degli adesivi che si applicano sulle vetrine espositive.

