Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Lo scapestrato di famiglia, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Pecora Nera (37118 - 4637)

Curiosità: per quanto riguarda questa soluzione bisogna rifarsi al modo di dire essere la p. n. è un'espressione che si ritrova non solo in italiano, ma anche in altre lingue. Si riferisce a chi in famiglia si distingue in maniera negativa come chi ha imboccato una cattiva strada.



