Da Toshiba quattro hard disk per San Valentino

Fate spazioall’Amore!

Anche quest’anno San Valentino è alle porte e per l’occasione Toshiba Electronics Europe GmbH propone quattro hard disk per celebrare la propria dolce metà. Date spazio alla coppia, per tutto il resto c’è una soluzione di archiviazione Toshiba sicura ed efficiente, pensata per le vostre esigenze e budget.

Canvio Ready

Questa unità di archiviazione plug-and-play offre fino a 4TB, un nuovo design bicolore, e funzionalità drag-and-drop dei file. C’è di più, grazie alla tecnologia Ramp Loading, che previene danni al disco quando si è in movimento e un sensore d’urto che interrompe l’alimentazione in caso di sollecitazioni fisiche, ogni dato sarà sempre al sicuro. Se volete stupire il vostro partner con una soluzione easy-to-use, resistente e sicura, Canvio Ready è il regalo perfetto per rinnovare la vostra promessa d’amore.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 59,99€ (1TB)

Canvio Advance

Con il suo nuovo case con finitura a trama, disponibile in quattro differenti nuance – tra cui rosso passione – questo hard disk strizza l’occhio ai partner più stylish senza dimenticare sicurezza e praticità d’utilizzo. Grazie al software di backup automatico, impostando le proprie preferenze con tempi e intervalli definiti, fare il backup non sarà più una perdita di tempo. E per proteggere ulteriormente i file c’è il software di protezione Toshiba che consente di criptare l’unità con una password esclusiva. Se non avete segreti e avete a cuore la cyber-security del vostro lui o della vostra lei Canvio Advance è l’idea regalo più cool per dirsi “Ti Amo”.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 64,99€ (1TB)

Canvio Flex

Le parole chiave di questo hard disk cross-device sono compatibilità e portabilità, assicurando massima flessibilità di archiviazione anche al partner più esigente. È preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C. Inoltre grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, sarà sempre possibile accedere rapidamente ad ogni file salvato. Se il vostro Amore non conosce limiti Canvio Flex sarà la migliore #giftideas per questo San Valentino.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 69,99€ (1TB)

Canvio Gaming

Il divertimento è uno dei segreti per mantenere una coppia longeva, si sa. Con Canvio Gaming, nella sua variante da 4TB è possibile archiviare fino a 100 giochi. Il suo plus, oltre ad essere una soluzione plug-and-play, è la compatibilità con tutte le principali console di gioco (PlayStation, Xbox), PC Windows e computer Mac oltre al firmware personalizzato, dotato di una funzionalità "Always-On", che massimizza la reattività di gioco. Se per la vostra dolce metà l’Amore è un bellissimo gioco dalle strane regole, questo device è il regalo perfetto.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 69,99€ (1TB)

Per avere una panoramica completa delle soluzioni HDD Toshiba è possibile visitare il sito: https://www.toshiba-storage.com.

