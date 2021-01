Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Famoso osservatorio inglese, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Greenwich (Settimana Enigmistica 3699 - 4636)

Curiosità/Significato: il famoso Osservatorio di G. è una meta assolutamente da non perdere per gli appassionati di astronomia e soprattutto della sua evoluzione storica. Fu realizzato a partire dal 1657 vicino Londra, per la sua importanza due secoli dopo venne fissato proprio lì il meridiano di Greenwich, che rappresenta il centro dell'ora mondiale e la divisione tra est e ovest.