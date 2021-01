GTA Online: è arrivata la cavalleria! Vetir, disponibile ora da Warstock Cache & Carry

In più, ricompense doppie nella serie di modalità Competizione al Diamond, ricompense triple nelle missioni per COM e altro...

Cosa si nasconde dentro questo mezzo? Forze speciali altamente addestrate? Un muro profondo un metro di bombe adesive? Una montagna di droga e una decina di dipendenti modello di Vanilla Unicorn? Tutto quello che vuoi. O che vuoi far credere.

Ricompense doppie nella serie di modalità Competizione al Diamond

Questa settimana, abbandona i frutti e le gemme delle slot machine e lanciati nel mondo reale: per tutti i coraggiosi combattenti disposti a scontrarsi in combattimenti ravvicinati negli angoli più scabrosi del Diamond, la serie di modalità Competizione al Diamond frutta ricompense doppie.

Ricompense triple nelle Operazioni mobili

Se preferisci i veicoli armati, sarai felice di sapere che le Operazioni mobili frutteranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana. Visita il tuo Centro Operativo Mobile e avviale dalla console sul retro.

Bonus casse nascoste e altro

I cacciatori di tesori e gli amanti del mare più intrepidi pronti a setacciare il fondo dell’oceano e a trovare 10 casse nascoste nell’arco di questa settimana riceveranno 100.000 GTA$ la prossima settimana. Salta su un Avisa o su una Toreador e inizia la caccia! Chi preferisce sporcarsi le mani troverà delle tute da sub sul suo Kosatka.

Se questa settimana deciderai di volare a Cayo Perico per completare il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist, riceverai la felpa Motivi Santo Capra in omaggio. È un capo di lusso che trasuda “sfarzo”, “esclusività” e “alta società”.

Veicolo da primo premio: Grotti Cheetah Classic

Dopo essere tornato da Cayo Perico ed esserti spalmato di aloe, fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per poter vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio di questa settimana è la Grotti Cheetah Classic, una sportiva italiana snella e scattante come una gazzella dopata.

SCONTI

Questa settimana, chi vuole darsi allo spionaggio può approfittare di uno o più sconti, che includono il -40% sul Centro Operativo Mobile, il -30% su armeria e officina per il Centro Operativo Mobile e offerte su una serie di veicoli, tra cui il sottomarino nucleare Kosatka.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Pegassi Osiris (-80%) e la Progen PR4 (-70%).

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per scoprire dettagli e limitazioni.

