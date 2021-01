Siti scommesse stranieri in Italia

Siti di scommesse in Italia sono all’apice della popolarità. Moltissime persone scelgono questo tipo di divertimento da casa. Le app per i dispositivi mobili hanno permesso ai giocatori di scommettere anche mentre sono fuori casa. Molti preferiscono così. Per le persone interessate a sapere di più su siti di scommesse legalmente in Italia, ma con origini straniere, loro offerte e promozioni attuali, potete scoprire più informazioni sui siti stranieri qui. Tra i siti che vanno alla grande nel nostro paese e che non hanno origini italiane sono:

StarCasinò

Euro Bet

William Hill

888sport

Bwin

Betfair

22bet

Unibet

Vi state iscrivendo per la prima volta? Chi si iscrive per la prima volta ad un sito scommesse si deve accertare di trovare siti affidabili, con promozioni che permettono di sviluppare il senso del gioco e di trovare gli sport preferiti su cui desidera puntare. Per questo abbiamo valutato per voi siti elencati sopra. Palinsesto ricco e le scommesse variegate sono la migliore raccomandazione per i siti stranieri con la licenza italiana. L’offerta del gioco è importantissima e siamo sicuri che vi troverete bene!

Siti stranieri e le offerte di benvenuto

Iscrivendovi ai siti stranieri vi aspettano delle offerte che sono allettanti e molto diverse tra di loro. Nonostante la varietà di offerte, tutte si dividono in tre grandi tipologie:

bonus scommessa gratuita

bonus di iscrizione con cashback

bonus con il rimborso.

È chiaro che ognuno di questi bonus ha i propri requisiti di scommessa in quanto non esiste un bookmaker che li regalerà. Tutto dipende dal bookmaker. Alcuni bookmaker possono impostare regole non così complicate, ma il bonus da altri bookmakers non deve essere per forza simile, con condizioni e termini di utilizzo simili, né facile.

Riguardo queste tipologie di scommesse, si piazza una scommessa gratuita su un determinato risultato e si attende la fine dell'evento. Se la tua scommessa perde, non hai assolutamente nulla da perdere. In caso di vincita, si ottengono vincite nette dalla scommessa (senza tenere conto dell'entità della scommessa gratuita stessa). Se scommetti 20 euro sul risultato a quota 2.0, in caso di vincita non otterrai 40 euro (come nel caso di una scommessa normale), ma 20.

Quando si tratta del bonus di iscrizione con il cashback, il bookmaker ti offre di ottenere una promozione sotto forma di una certa percentuale del primo deposito. Potrebbe essere del 50% o di più (tutto dipende dal bookmaker).

L'essenza del bonus con il rimborso sta nel fatto che puoi scommettere su un determinato importo (valore specificato dal bookmaker) e se perdi, il bookmaker restituirà i tuoi soldi o una percentuale, ma solo sulla prima scommessa. Molto probabilmente il bookmaker invece del rimborso con i soldi ti offrirà una scommessa gratuita.

Ad esempio, alcuni bookmaker restituiscono denaro in puntate win-win come scommesse gratuite, che hanno le condizioni appropriate. Di conseguenza, in caso di vittoria otterrai solo un guadagno netto. Il ritorno della puntata sotto forma di scommessa gratuita è ora sempre più popolare tra i bookmaker.

