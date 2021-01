PS5: i bagarini le comprano prima che risultino online

Le console nex-gen sono introvabili. Questo soprattutto a causa dei bagarini che usando un trucco - chiamato Loophole - e le comprano prima che risultino disponibili online. Lo hanno fatto la scorsa settimana con il nuovo stock di PS5 inviato alla catena GAME, accaparrandosi circa 2.000 pezzi.

Altra vittima è stata anche la catena inglese Argos che avrebbe dovuto mettere in vendita PlayStation 5 il 26 gennaio, ma nemmeno a dirlo sono andate esaurite immediatamente. Diverse fonti hanno svelato al sito IGN (fonte) che grazie al loophole i bagarini hanno trovato la sera prima, il 25, i link e hanno piazzato gli ordini.

Nel momento in cui scriviamo la situazione è ancora confusa, ma per fortuna i link sono stati bloccati. Restate sintonizzati su zazzom perchè ci saranno sicuramente degli aggiornamenti in merito.

Vedi anche : bagarinicompranoprimarisultinoonline