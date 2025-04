MIO FRATELLO LEONARDO : arriva il video ufficiale di Giovanni Giordano

Il nuovo indie pop al limite tra il demenziale e la musica per bambini che segna un ritorno al Festivalbar degli anni '90.

Dopo l’uscita dell’Ep "PIP" di questa estate su tutte le piattaforme digitali e il lancio del singolo "Mio Fratello Leonardo", è di questi giorni la pubblicazione del video ufficiale dello stesso inedito sul canale VEVO ufficiale di Giovanni Giordano, cantautore pop-indie al limite tra il demenziale e la musica per bambini.

«Il video è stato realizzato in piano sequenza da Oscar Serio Videomaker e rappresenta una novità nel mondo dei video musicali per la tecnica utilizzata dal regista sia dal punto di vista scenico che espressivo. La trama del video contestualizza un brano il cui tema di fondo è la ricerca di se stessi al cospetto di un mondo di dubbi e perplessità sia personali che sociali, il tutto raccontato con un linguaggio semplice quasi da Zecchino D'Oro» .

«Il video si conclude - continua Giovanni - infatti con Sofia Movie Star, un tenerissimo bassotto che nell’intenzione del regista e dell’artista rappresenta uno stato d’animo di ritrovata fiducia nel futuro».

I riferimenti dell’artista calabrese al conterraneo Rino Gaetano nel video e nella canzone sono evidentemente tanti e vanno dal titolo dell’inedito (Mio Fratello è Figlio Unico) all’immagine del cane (Escluso il Cane).

BREVE BIO

Giovanni Giordano è un cantautore pop, demenziale e nonsense, con all’attivo un singolo dal titolo "Mia Nonna è una Modella" (Edizioni Miseria e Nobiltà Sas - pubblicato nel 2013 e distribuito da Believe Music) e un EP dal titolo "PIP", contenente tre tracce: "Mio Fratello Leonardo", "Il Re dell'Universo" e "GiroGiroTondo", il tutto pubblicato nel 2020 sempre con Edizioni Miseria e Nobiltà Sas, ma distribuito attraverso iMusician Digital.

