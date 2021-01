Red Dead Online: bonus per la creazione di oggetti

In più, sconti sugli articoli dedicati alla caccia e altro

Questa settimana, Red Dead Online pensa a chi si sporca le mani: cuochi, aspiranti farmacisti amanti della sperimentazione e cacciatori che inseguono le loro prede in terreni sconfinati e implacabili.

Chi realizza un oggetto qualsiasi a un Fuoco da campo riceverà 3 oggetti collezionabili da vendere a Madame Nazar. Realizzare qualsiasi oggetto nel negozio di Gus questa settimana ti farà avere un'offerta per un cappello gratis al di sotto del rango 15 e il 50% di sconto su un paio di stivali. Acquistando una nota riceverai anche una preziosa Mappa del tesoro.

40% DI SCONTO SULL’ABBIGLIAMENTO NEL NEGOZIO DI GUS

In più, gli abiti realizzati nel negozio di Gus possono essere acquistati con il 40% di sconto, mentre chi ama la caccia risparmierà il 30% sugli amuleti di Gus e sulle varianti dell’Arco migliorato.

Gioca a Red Dead Online entro il 1° febbraio e riceverai 5 unità di Olio per armi e 50 Frecce per selvaggina di piccola taglia per aiutarti nelle terre selvagge.

VANTAGGI DI PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da cacciatore di taglie gratuita

Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 febbraio riceveranno un’offerta per uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e un poncho a scelta, un'offerta per una fondina mancina gratuita, 100 munizioni veloci per revolver e 100 munizioni esplosive per revolver.

Vedi anche : deadonlinebonuscreazioneoggetti