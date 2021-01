Toppo arriva in DRAGON BALL XENOVERSE 2

Dopo aver annunciatoPikkon, Toppo (Signore della Distruzione) è ora il secondo personaggio a essere confermato per ilLEGENDARY PACK 1. Come candidato a essere il Signore della Distruzione, Toppo è in assoluto uno dei combattenti più potenti dell’universo!

In aggiunta alLEGENDARY PACK 1, sarà disponibile un aggiornamento gratuito che aggiungerà Janemba CC Mascot e cinque nuove figurine per Hero Colosseum:

Toppo (Signore della Distruzione),

Pikkon

Janemba

Gogeta (Super Saiyan 1)

Vegeta (SSGSS)

IlLEGENDARY PACK 1 e l’aggiornamento gratuito saranno disponibili nella primavera del 2021.

