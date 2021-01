GTA Online: la Maibatsu Manchez Scout disponibile da Warstock Cache and Carry

In più, ricompense doppie nelle Sopravvivenze, bonus per cacciatori di tesori e altro

Robusta e potente, la Maibatsu Manchez Scout è stata costruita per divorare i sentieri più fangosi della Terra ed è anche il modo migliore per riuscire a soverchiare anche gli ostacoli più impervi. Che tu decida di sfruttarla così com'è stata progettata dalla Maibatsu Corporation o per sfidare gravità e destino, è ora di farla tua.

Ricompense doppie in tutte le Sopravvivenze

Che si tratti di un flusso interminabile di Ballas, guardie di sicurezza o valorosi militari, scampare a ondate su ondate di nemici per testare la tua resistenza nelle Sopravvivenze ti farà guadagnare GTA$ e RP doppi.

Bonus dei forzieri del tesoro

Questa settimana turisti e cacciatori di tesori in visita a Cayo Perico faranno bene a tenere gli occhi aperti durante la perlustrazione e l'approccio finale: raccogliere entrambi i forzieri in un solo giorno garantirà un bonus di 100.000 GTA$, che verrà accreditato sul conto di gioco alla Maze Bank entro 72 ore dall'accesso effettuato la prossima settimana.

Livrea Mimetica squalo Pegassi Toreador

Tutti i giocatori che effettuano l'accesso a GTA Online tra il 14 e il 20 gennaio riceveranno la livrea Mimetica squalo per la Pegassi Toreador, un rivestimento militare che ispirerà stupore e sgomento in egual misura mantenendo al contempo il tuo veicolo sigillato ermeticamente.

E tutti i piloti da strapazzo che l'anno scorso hanno sbloccato la Maglietta Pegassi questa settimana riceveranno la sua variante sbiadita, così da poter sfoggiare la loro fedeltà di lunga data al lussuoso marchio italiano.

Il primo premio della settimana: Pegassi Toreador

Se ancora non possiedi le chiavi di questa nuovissima auto sportiva anfibia con una spolverata di tecnologia militare proprietaria sotto il cofano, fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Puoi anche vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro.

SCONTI:

L'impreparazione è una brutta bestia, specie in materia di operazioni belliche subacquee. Assicurati le personalizzazioni e le migliorie per il sottomarino Kosatka e riempi il moon pool grazie alle seguenti offerte a tempo limitato su veicoli quali il sommergibile Kraken Avisa e l'elicottero Sparrow.

Sconti su veicoli

Elicottero Sparrow: 25% di sconto

Invetero Coquette D10: 30% di sconto

Pegassi Reaper: 40% di sconto

Prime gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la postazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la barca di pattuglia Kurtz 31 e lo Shitzu Longfin, scontate del 35%.

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

