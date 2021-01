misterBonny: nasce l’e-commerce di elettronica di consumo tutto italiano

misterBonny: l’e-commerce di elettronica di consumo tutto italiano nato da “un’idea di famiglia”

Più di 300 brand e 15.000 prodotti disponibili, in continuo riassortimento, e un’experience d’acquisto innovativa, personalizzata e guidata come in negozio di elettronica. Tante idee regalo tech per la propria dolce metà in occasione di San Valentino e 10€ di sconto sul primo acquisto per gli iscritti alla newsletter.

Nasce misterBonny.it, l’e-store tutto italianodedicato all’elettronica di consumo. Soluzioni per informatica, audio e Hi-Fi, telefonia, fotocamere, videocamere, videogiochi, piccoli elettrodomestici, domotica, ma anche device per la smart mobility, il tempo libero e strumenti musicali. In questo negozio virtuale di elettronica si può trovare un’ampia selezione tra cui scegliere il prodotto tech più adatto alle proprie esigenze e alle proprie capacità di spesa.

Per raccontare questa realtà si parte dal logo: una M stilizzata insieme ad una B danno vita ad una “borsa degli acquisti” – la “bonnyBag”– che sostituisce il classico carrello e invita gli utenti a riempirla. La M sta per mister mentre la B riferisce a Bonny e richiama il nome della famiglia Bonati che ha dato vita a questo progetto.

Per capire meglio misterBonny, e le solide basi su cui si fonda, bisogna fare un passo indietro e conoscere la famiglia da cui è nata l’idea. I Bonati e in particolare Massimo Bonati, attivo nel campo dell’elettronica di consumo fin dal 1990, molto prima della nascita degli smartphone. Nel 1994 ha fondato Elettra Srl che poi si è evoluta, nel 2009, inBomax Srl, punto di riferimento in Italia per gli addetti del settore delle telecomunicazioni e compra-vendita di telefoni. Bomax è un’azienda in forte crescita, tanto da essere stata inserita da Il Sole 24 Ore e da Statista nel dossier “Leader della crescita 2021” che include le 450 aziende con la maggiore espansione economica in Italia nel triennio 2016-2019.

Con più di 300 brand, 15.000 prodotti tech a catalogo – in continuo riassortimento –misterBonny, forte dell’esperienza e del know-how di Bomax, si propone comeuna realtà giovane e innovativa portata avanti in primo luogo dai due figli di Massimo Bonati, Luca e Mattia.

Colpisce subito la grafica colorata e ricca di immagini del sito, che offre un’esperienza di navigazione completa, che permette di comparare e filtrare i prodotti a seconda delle preferenze ed esigenze dell’utente.

Lo store online verrà continuamente arricchito con nuove famiglie di prodotti tech per i quali saranno introdottinuovi servizi sia online che offline. Ad esempio, saranno inseriti i grandi elettrodomestici, che hanno bisogno di un maggior supporto nella fase di scelta del prodotto più idoneo e infatti sarà presente un“commesso digitale” in chat box e con un widget dedicato per aiutare i consumatori indicando le misure e i requisiti necessari al montaggio e all’individuazione della soluzione migliore. In parallelo verranno offerti i servizi di consegna al piano e di installazione che richiedono questo tipo di prodotti.

Grazie alla sezione Blog, misterBonny sarà anche uncontenitore di informazioni e notizie hi tech, trend technology e suggerimenti per consentire agli utenti di essere informati sulle nuove tendenze grazie aguide all’acquisto e consigli utili.

“Alla base della nostra politica c’è l’attenzione alle esigenze del consumatore. Chi sceglie di acquistare su misterBonny.it si affida alla nostra competenza e professionalità messe a disposizione dell’utente– dichiara Luca Bonati, co-Founder di misterBonny e CFO di Bomax. Ogni prodotto ha una scheda tecnica molto approfondita, per conoscere e confrontare tutte le caratteristiche tecniche. Inoltre, il nostro blog offre una sorta di osservatorio dei trend e una guida per l’utente. Un altro punto distintivo è la volontà di rompere gli schemi e per questo la nostra comunicazione, come ad esempio le newsletter con cui comunicare le nostre novità e codici sconto, saranno alternativi e scherzosi: il nostro obiettivo è quello di spiccare tra le tante email che gli utenti ricevono ogni giorno e diventare un appuntamento atteso e piacevole. Ma questo lo scopriranno i nostri primi fan, quando si iscriveranno”.

L’iscrizione alla newsletter darà inoltre la possibilità di ricevereun codice sconto di benvenuto del valore di 10€ valido sul primo acquisto con una spesa minima di soli 99 euro. San Valentino è alle porte e misterBonny vi offre l’occasione di far felice la vostra dolce metà con il gadget hi-tech dei suoi sogni!

