Papa Francesco : più ruoli alle donne nella Chiesa

Flavio Briatore sui funerali di Papa Francesco: Ore di fila solo per i selfie, sembrava un circo

Flavio Briatore ha criticato duramente la gestione dei funerali di Papa Francesco, lamentando il comportamento di molti presenti che, davanti al feretro di Bergoglio, si sono fermati a scattare foto e selfie anziché pregare.

Nathalie Caldonazzo si scusa per la foto del feretro di Papa Francesco

Nathalie Caldonazzo, travolta dalle polemiche per aver condiviso la foto del feretro di Papa Francesco sui social, ha chiesto pubblicamente scusa.

Come funziona il Conclave per l'elezione del nuovo Papa? niente cellulari, clausura totale e massima segretezza

Nel Conclave per eleggere il nuovo Papa, i cardinali con diritto di voto (133 su 135, in attesa di chiarimenti su Becciu) devono osservare una clausura assoluta, come stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis.