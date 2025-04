Nuovo Digitale Tv DVB-T2 cosa fare prima di cambiare televisore

Home » Social News » Nuovo Digitale Tv DVB-T2 cosa fare prima di cambiare televisore

Il nuovo digitale Tv DVB-T2 sta arrivando. Come sapere se il televisore è compatibile?

Con l'arrivo del 2021 è arrivato l’anno dello switch off dal vecchio standard televisivo digitale terrestre al nuovo digitale DVB-T2. La data di inizioè il mese di settembre, con le prime regioni. e prime ad avere il nuovo segnale saranno: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Valle d’Aosta.

Il Test per la verifica dei televisori per il nuovo digitale DVB-T2

Se non possiedi un televisore o un decoder compatibile con il nuovo standard dal momento dello switch off non ci sarà nulla da fare: non si vedranno più i canali.

Per saperlo da già da mesi sono disponibili dei canali di test, che non trasmettono nulla ma servono solo a controllare se il proprio apparato televisivo è compatibile con il nuovo standard.