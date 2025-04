Alibaba: Che Fine Ha Fatto Jack Ma, Il Suo Fondatore?

La domanda non potrebbe essere più seria: Jack Ma è scomparso? Il fondatore di Alibaba, che si è dimesso da diversi mesi, non dà alcuna notizia di sè dal 24 ottobre. Quel giorno, stava tenendo un discorso sulla politica economica cinese. Un discorso ritenuto critico, che ha inevitabilmente offeso Pechino. Abbastanza per farlo sparire? Alcune persone lo temono.

Posizioni (più volte) contro Pechino

Jack Ma scompare dallo spettacolo in cui avrebbe dovuto essere uno dei giurati

Per alcuni, a Jack Ma è stato consigliato di "essere dimenticato"e di rimanere discreto." Per altri, il peggio è da temere, come la prigione o addirittura... la morte. Ren Zhiqiang, un magnate immobiliare di 69 anni, è stato condannato a 18 anni di carcere lo scorso settembre per corruzione. Questa è la versione ufficiale. Perché ufficiosamente, Zhiqiang sta pagando per aver criticato il presidente cinese Xi Jinping in diverse occasioni negli ultimi anni. Era scomparso pochi mesi prima, nel marzo 2020.