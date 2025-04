Tanya Roberts è viva : Smentita la morte dell' attrice

A smentire la notizia della morte dell'attrice è stato il suo addetto stampa, Mike Pingel, lo stesso che l'aveva confermato poche ore prima. Il portavoce, citato dalla stampa americana, si è limitato a dire che si è trattato di un "errore di comunicazione" con il marito dell'attrice Lance O'Brien..

È morta Tanya Roberts, attrice statunitense nota al pubblico per la serie televisiva Charlie's Angels e per essere stata una Bondgirl negli anni Ottanta. Ha avuto un malore improvviso mentre ...Addio a Tanya Roberts: è scomparsa all'età di 65 anni l’attrice statunitense famosa soprattutto per aver recitato nel film 007 - Bersaglio mobile nel 1985 accanto a Roger Moore e nella serie ...Tanya Roberts is an American actress, appearing in popular TV shows like Charlie's Angels and That 70's Show, along with many hit movies, like The Beastmaster, Sheena and the 007 James Bond film, A View to a Kill