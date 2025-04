Tim: Problemi Rete, Non Funziona, Luce Rossa Modem 4 Gennaio 2020

Home » Social News » Tim: Problemi Rete, Non Funziona, Luce Rossa Modem 4 Gennaio 2020

Lunedì 4 gennaio la rete Tim ha problemi di connessione in molte zone d’Italia.

Molti utenti segnalano problemi per l’impossibilità di accedere a internet e ravvisano costantemente luce rossa sul modem con assenza di connessione.

In tempo di lockdown essere senza connessione diventa un probelma non da poco. Utenti Tim da Roma, Milano Firenze, Napoli, Torino, Verona, Padova, Brescia segnalano un down alla rete fissa TIM, in generale.