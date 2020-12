Facoltativa? E' a richiesta

Il fermarsi per un tempo più o meno lungo; di solito riferito a persone o veicoli in movimento: faremo una fermata al caffè e poi saremo da voi; il treno qui non fa f.; f. lunga, breve; una f. di cinque minuti; f. obbligatoria, facoltativa (o a richiesta), di un tram o autobus in servizio pubblico.