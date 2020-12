Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un gas per uso bellico , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Un gas bellico* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere N, NE.Tutte le soluzioni per "Un Gas Bellico" per cruciverba e parole crociate. La parola più votata ha 7 lettere e inizia con NGli organofosforici d'impiego bellico si distinguono in agenti singoli (un unico composto tossico), o, come più spesso si sintetizzano oggigiorno per motivi di segretezza di formula chimica, nonché di sicurezza nello stoccaggio, in agenti binari (miscela di due, o più, gas inerti, se singolarmente inalati, ma altamente letali se i singoli gas componenti vengono inspirati contemporaneamente).