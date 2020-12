Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Difetti di proporzione , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Asimmetria facciale: quando il viso risulta poco armonico. L’asimmetria facciale appare quando il viso non è simmetrico o equilibrato. In realtà, la stragrande maggioranza delle persone ha una faccia asimmetrica ma con un grado molto basso, quindi poco percettibile.La chirurgia ortognatica, che si occupa di difetti come il progenismo e il prognatismo, detta anche dei mascellari o delle disgnazie, ha come finalità il ripristino dell’equilibrio scheletrico, muscolare, articolare e dentale del massiccio facciale e della mandibola.Risultato della chirurgia dento-scheletrica è la riabilitazione funzionale (masticatoria, deglutitoria, fonatoria ...asimmetria. /asim:e'tria/ s. f. [dal gr. asymmetría, der. di symmetría "simmetria", col pref. a-²]. - [mancanza di simmetria o di proporzione fra le parti di un insieme] ˜ disarmonia, disquilibrio, sproporzione, squilibrio. ? armonia, equilibrio, proporzione, simmetria. Pubblicità.