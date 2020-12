Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il giorno seguente , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Il giorno seguente* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere I, IN.Traduzioni in contesto per "il giorno seguente" in italiano-inglese da Reverso Context: Sono buonissimi anche il giorno seguente.Il giorno seguente vuole essere una riflessione sulla capacità di rinascere e di ripartire daccapo quando la vita ci toglie tutto. Ma anche una riflessione sull'amore che può salvare dal buio. Non è semplicemente una storia di dolore.