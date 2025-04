In Inghilterra una nuova variante del coronavirus : E' più contaggiosa

In Inghilterra una nuova variante del coronavirus : E' più contagiosa

Londra e il sud-est dell'Inghilterra tornano al blocco. I Paesi Bassi hanno sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio dopo la scoperta di un caso olandese. Lo ha annunciato sabato in una conferenza stampa il primo ministro britannico Boris Johnson, determinato ad arginare un'ondata di infezioni attribuibili a una nuova variante del Covid-19. "Non ci sono prove che sia più mortale o provochi una forma più grave della malattia" o che riduca l'efficacia dei vaccini, ha aggiunto.

Boris Johnson ha poi dettagliato le nuove restrizioni, livello 4. I residenti saranno tenuti a rimanere in casa, con poche eccezioni. Le attività commerciali non essenziali, le palestre al coperto, le strutture ricreative e i servizi di cura personale dovranno chiudere. Dovranno lavorare in modalità remota, ove possibile. I residenti interessati non saranno in grado di lasciare le aree in cui sono in vigore le restrizioni di livello 4 e non potranno pernottare lontano da casa. In totale, circa 38 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 68% della popolazione, vivono già nella zona di allerta "molto alta", il livello di restrizione più severo che include anche la chiusura di pub, ristoranti e musei.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità britanniche dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus Covid che si dice abbia una maggiore trasmissibilità, quantificata al 70% in più.

In un tweet, l'agenzia delle Nazioni Unite scrive che sta condividendo informazioni scientifiche con Londra e si impegna a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e all'opinione pubblica.