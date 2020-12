Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Attrice USA famosa per le apparizioni in American Horror Story, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Sarah Paulson

Attiva in campo cinematografico, televisivo e teatrale, Sarah Paulson ha ottenuto successo sul piccolo schermo grazie alle sue apparizioni nella serie antologica American Horror Story, per le quali si è aggiudicata due Critics' Choice Awards e cinque candidature agli Emmy.