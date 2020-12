Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Film del 2010 diretto da Roman Polanski, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: L'Uomo Nell'Ombra

L'uomo nell'ombra (The Ghost Writer) è un film del 2010 diretto da Roman Polanski, tratto dal romanzo Il ghostwriter di Robert Harris, adattato per il cinema dallo stesso autore insieme al regista.

I protagonisti del film sono Ewan McGregor e Pierce Brosnan, e nel cast appaiono, tra gli altri Olivia Williams, Kim Cattrall, Tom Wilkinson, James Belushi e Timothy Hutton.