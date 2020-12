Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Antagonista principale di Harry Potter, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Tom Riddle | Lord Voldemort

Lord Voldemort, il cui vero nome è Tom Orvoloson Riddle è il principale antagonista della serie letteraria di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Compare nello stesso ruolo anche nella serie cinematografica tratta dai libri e in tutte le altre opere derivate.