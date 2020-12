Di seguito troverai la risposta per la definizione di: S'acquistano a paia in negozi di articoli sportivi, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Sci

Uno sci è un attrezzo lungo e piatto indossato ai piedi per aiutare a scivolare sulla neve. In origine è nato per favorire gli spostamenti nelle regioni nevose mentre attualmente è utilizzato per scopi ricreativi e sportivi. La parola italiana deriva dalla parola germanica "ski" che sembra essere l'origine del verbo "scivolare" e di alcune parole delle lingue regionali (per esempio, il lombardo occidentale sghià, "scivolare").