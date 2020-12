Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Sigla di un corpo speciale di polizia, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Nocs

Il Nucleo operativo centrale di sicurezza (in acronimo N.O.C.S.) è un reparto speciale della Polizia di Stato italiana, per operazioni ad alto rischio, dipendente dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Nato nel 1978 per contrastare il terrorismo in Italia, si è specializzato in azioni quali liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali, servizi di sicurezza e scorta per alte cariche dello Stato.