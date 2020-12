Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Una raccolta di disegni di Leonardo, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Codice Atlantico

Il Codice Atlantico (Codex Atlanticus) è la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci. È conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.