Wonder Boy Asha in Monster World arriva nel 2021

Preorder Start of the Collector Editions

ININ Games e STUDIOARTDINK annunciano l'inizio del preordine di Wonder Boy: Asha in Monster World. Tutte e tre le edizioni limitate saranno disponibili per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il gioco è una versione completamente rimasterizzata del famoso Wonder Boy IV del 1994. Lo sviluppo è guidato dal creatore della serie Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa. Nishizawa-san è supportato dai membri del team di sviluppo originale; Shinichi Sakamoto (suono), Maki Ozora (design del personaggio) e Takanori Kurihara (gestione creativa).

La storia è rimasta fedele all'originale ma ci sono molti aggiornamenti e funzionalità che saranno inclusi nel nuovo Wonder Boy: Asha in Monster World.

Eccone alcune:

Per la prima volta in assoluto si sentiranno le voci dei personaggi

Grafica rimasterizzata con un nuovo design 2.5D

Nuovi e impressionanti animazioni e filmati dinamici

Suoni di gioco rimasterizzati e colonna sonora di Shinichi Sakamoto

Modalità facile aggiunta, così tutti possono godersi il gioco





Gli sviluppatori hanno ascoltato attentamente i fan per assicurarsi che il loro feedback fosse implementato al fine di creare una nuova e straordinaria interpretazione del marchio Wonder Boy. L'amato Monster World IV originale è incluso in tutte le edizioni fisiche.

The Collector’s Edition sarà disponibile a € 39,99, e ci saranno solo 3.500 copie per Nintendo Switch e 1.700 copie per PlayStation 4 in tutto il mondo.

The Collector’s Edition include:

Wonder Boy: Asha in Monster World game (PS4/NSW)

Monster World IV original game (PS4/NSW)

Manual (Mega Drive Style)

Reversible Variant Cover

Individually Numbered

The Collector’s Edition è disponibile a € 99,99, sarà limitata a 2.500 copie per Nintendo Switch e 1.200 copie per PlayStation 4 in tutto il mondo.

The Mega Collector’s Edition include:

Wonder Boy: Asha in Monster World game (PS4/NSW)

Monster World IV original game (PS4/NSW)

Manual (Mega Drive Style)

CE Box

2-sided Poster

Monster World Map

2 OST (Original + Remix)

Squishy Ball Pepelogoo

Sticker

Artbook

Shikishi

Acrylic Standee

Fridge Magnet

Stamper

La Mega Collector's Edition sarà disponibile a 179,99 €, limitata a 999 copie per Nintendo Switch e 499 copie per PlayStation 4 in tutto il mondo. Questa edizione celebra le origini del gioco e include tutto dalla Collector's Edition e altro:

Asha and Pepelogoo Figurine (18cm / 7.1")

Mega Drive- / Genesis-Style Plastic Case with reversible inlay

Console-Style Packaging

Certificate of Authenticity

Asha Pixel Pin

Retro-style Registration Card

Vinyl Sticker for your Console

Per tutti gli appassionati di musica, è disponibile un limited Vinyl Set con due dischi con la colonna sonora originale e la colonna sonora rimasterizzata. È limitato a 499 set ed è disponibile per € 49,99.

Le edizioni limitate e le edizioni al dettaglio di Wonder Boy: Asha in Monster World saranno rilasciate nel 2021.

Vedi anche : wonderashamonsterworldarriva2021