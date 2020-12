WB Games I Wonder Woman Armatura Dorata disponibile per mobile Injustice 2

Svelata la versione “Wonder Woman 1984” dell’iconica supereroina DC, ora disponibile per il gioco mobile Injustice 2

Inoltre il 18 dicembre arriva la versione di Mortal Kombat 11 del personaggio di Shang Tsung su Mortal Kombat Mobile

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo personaggio Wonder Woman Armatura Dorata, ispirato all’atteso film DC e Warner Bros. Pictures “Wonder Woman 1984” e ora disponibile per Injustice 2 mobile.

Inoltre, venerdì 18 dicembre Shang Tsung di Mortal Kombat 11 arriverà su Mortal Kombat Mobile con le nuove Brutality e una sfida a tempo limitato nella Torre Kold War. L'attore Cary-Hiroyuki Tagawa presta le fattezze a questo stregone ladro di anime che ha già interpretato nel film “Mortal Kombat” del 1995, diventato un vero e proprio classico.

INJUSTICE 2 MOBILE

Ora i giocatori possono tornare agli anni ‘80 con Wonder Woman Armatura Dorata, la nuova eroina leggendaria ispirata al nuovo film in arrivo della DC e Warner Bros. Pictures, “Wonder Woman 1984”. La sua abilità Protezione divina aumenta la resistenza ai Danni nel tempo, mentre la sua Guardia offensiva incrementa il contatore combo per l’intera squadra. Questa semidea può inoltre abbattere i suoi nemici già feriti con Scudisciata, afferrandoli per riportarli in combattimento e poi finirli con un colpo devastante.

Altri aggiornamenti per Injustice 2 Mobile includono:

NOVITÀ - Calendario delle Festività Divine di Wonder Woman (15 dicembre)

A partire dal 15 dicembre, Wonder Woman darà inizio a 15 giorni di celebrazioni per le feste con una serie di sorprese che includono Gemme del Potere, Chip Sim, Energia Account e Crediti. Verranno inoltre sbloccati nuovi oggetti festivi nel negozio e i giocatori potranno controllare giornalmente le nuove offerte.

NOVITÀ - L’Ascesa di Krypton: Evento Incursione Solitaria (18 dicembre)

A partire dal 18 dicembre, i giocatori di livello superiore al 20 possono partecipare a questo evento a tempo limitato per sconfiggere Superman Collezionista di Mondi con nuovi manufatti che contengono il suo punto debole, la kryptonite. Sconfiggere boss farà guadagnare forzieri ricompensa manufatto, nuovi Ritratti del Profilo de “L’Ascesa di Krypton”, farà sbloccare nuovi eroi e altro ancora. Completare l’evento inoltre premierà il giocatore con la Lancia di kryptonite. Inoltre, in questo Evento Incursione Solitaria i bonus di un manufatto saranno applicati a tutti i membri della squadra, non solo all’Eroe che lo equipaggia.

NOVITÀ – Gettoni riforgia (in arrivo)

A breve, la nuova funzione di riforgia per manufatti epici avrà una probabilità aumentata di creare effetti casuali epici, il nuovo Equipaggiamento Raro riforgia renderà più probabile ottenere effetti casuali rari.

MORTAL KOMBAT MOBILE

MK11 Shang Tsung Diamante, il malvagio stregone ladro di anime nonché storico anfitrione del Torneo Mortal Kombat, farà il suo ingresso nel più viscerale gioco per cellulari del mondo il 18 dicembre. Con le fattezze dell’attore Cary-Hiroyuki Tagawa, che lo ha interpretato nel classico film del 1995 “Mortal Kombat”, Shang Tsung si trasforma nei suoi avversari quando entra in campo potendo usare i loro attacchi speciali, raggi X e colpi di grazia contro di loro. Inoltre, quando ha meno di due barre di energia, Shang Tsung genera passivamente energia col passare del tempo.

Altri aggiornamenti per Mortal Kombat Mobile includono:

NOVITÀ - Torre ed Equipaggiamenti Kold War a tempo limitato (16 dicembre)

I giocatori che raggiungeranno combattendo la sommità di questa Torre a tempo limitato e a giocatore singolo otterranno una carta personaggio Kold War Diamante. La nuova Torre, inoltre, introduce 10 nuovi equipaggiamenti della Torre Kold War, inclusi quelli necessari per attivare le nuove Brutality!

NOVITÀ - Brutality (16 dicembre)

Tutte le varianti Diamante di Skarlet e Sonya Blade Kold War Diamante hanno ricevuto nuove Brutality attivabili attraverso specifiche combinazioni di equipaggiamenti della Torre Kold War. Skarlet può usare il Finka Insaguinato del Padrone del Sangue e la Cortina di Ferro del Padrone di Sangue per finire i suoi nemici e vedere il loro sangue piovere dal cielo. Equipaggiando la Pistola del Generale e i Guanti KO del Generale su Sonya Blade si possono ammirare le sue potenti palle di fuoco.

NOVITÀ - Campo di battaglia arena Retrocade (16 dicembre)

I giocatori possono combattere i loro avversari nella klassica arena Retrocade dell’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath, dove il campo di battaglia cambia dalla Foresta Vivente di Mortal Kombat II al Tempio di Mortal Kombat 3 durante i combattimenti. Questa arena è ora disponibile per alcuni scontri delle Guerre tra Fazioni, degli Eventi delle Torri e delle Sfide degli Antichi.

NOVITÀ - Evento anime delle Feste (21-27 dicembre)

Come regalo in occasione delle feste, tutti i giocatori riceveranno 50 Anime gratuitamente ogni giorno per una settimana intera. Ma sbrigatevi a prenderle, perché ogni regalo scade dopo 24 ore!