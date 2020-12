Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Affrontarono gli egizi nella battaglia di Qadesh , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Affrontarono gli Egizi nella battaglia di Qadesh* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere I, IT.Tutte le soluzioni per "Affrontarono Gli Egizi Nella Battaglia Di Qadesh" per cruciverba e parole crociate. La parola più votata ha 6 lettere e inizia con ILa battaglia di Qadeš (ma anche Kadesh o Qadesh, e Kinza in lingua ittita) fu combattuta sulle rive del fiume Oronte, nell'attuale Siria, nel 1274 a.C., e contrappose le due più grandi potenze del Vicino Oriente antico, l'Egitto ramesside e le forze ittite di Muwatalli II; questa battaglia costituì l'atto finale di una lunga serie di guerre tra i due regni e fu probabilmente quella dove ...