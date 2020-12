Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Provincia veneta , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Elenco delle Province del Veneto in ordine alfabetico, con popolazione residente, superficie territoriale, densità e numero di comuni.La Provincia Veneta (in tedesco Provinz Venedig) era il nome del territorio della soppressa Repubblica di Venezia ceduto dalla Prima Repubblica francese alla Monarchia asburgica secondo i termini del Trattato di Campoformio del 1797 che pose fine alla guerra della Prima Coalizione. Il capoluogo della provincia era Venezia.Il Veneto (Vèneto in veneto /'v??neto/, Veneto in ladino, Venedigen in cimbro), ufficialmente Regione del Veneto, è una regione italiana a statuto ordinario di 4 894 077 abitanti situata nella parte orientale dell' Italia nord-orientale, con capitale storica e capoluogo amministrativo la città di Venezia.