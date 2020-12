Di seguito troverai la risposta per la definizione di: L'esposizione veneziana , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *L'esposizione veneziana* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere B, BI.Definizione de biennale. 1 che dura due anni : " carica " , " corso biennale ". piante biennali , (bot.) che compiono il loro intero ciclo biologico in due anni. 2 che avviene ...L'Esposizione veneziana ebbe luogo con cadenza biennale fino all'interruzione, dal 1914 al 1920, dovuta alla Grande Guerra. LA GALLERIA DI CA' PESARO La Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia fu fondata dal principe Alberto Giovannelli, che alla seconda Biennale del 1897 acquistò sei opere di artisti italiani e stranieri, per poi donarle al Comune di Venezia.