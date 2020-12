Di seguito troverai la risposta per la definizione di: In quiescenza è inattivo , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *In quiescenza è inattivo* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere V, VU.La soluzione di questo puzzle è di 7 lettere e inizia con la lettera V. Di seguito la risposta corretta a IN QUIESCENZA E INATTIVO Cruciverba, se hai bisogno di ulteriore aiuto per completare il tuo cruciverba continua la navigazione e prova la nostra funzione di ricerca.quiescente. /kwje'??nte/ agg. [dal lat. quiescens -entis, part. pres. di quiescere "riposare"]. - 1. (geol.) [che è in stato di quiescenza: vulcano quiescente] ˜ ? inattivo. ? ? attivo, ? in attività.