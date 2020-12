Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Stan grande jazzista , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Stan __, grande jazzista* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere K, KE.Soluzioni per la definizione STAN ..., GRANDE JAZZISTA per le Cruciverba e parole crociate.Stan Getz, nato Stanley Gayetsky ( Filadelfia, 2 febbraio 1927 – Malibù, 6 giugno 1991 ), è stato un sassofonista statunitense di musica jazz: il suo sassofono tenore ha brillato particolarmente nel fortunato periodo del cool jazz, per il suo lirismo e lo straordinario calore del suo suono.