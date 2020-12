Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Fanfaroso, vanaglorioso , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Miles gloriosus ( Il soldato fanfarone, anche tradotto Il soldato millantatore o Il soldato spaccone) è una commedia di Plauto scritta tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. Il titolo è riferito al soldato Pirgopolinice, un millantatore vanaglorioso, noto per le sue spropositate e infondate vanterie.Soluzioni per la definizione *Vanagloriosi fanfaroni* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere M, MI.vanaglorioso. [va-na-glo-rió-so] agg., s. agg. Vanitoso, presuntuoso: persona v.; parole v. s.m. ( f. -sa) Nel sign. dell'agg. sec. XIV. Dizionario di italiano dalla a alla z. a. b.