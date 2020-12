Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Gli dei del crepuscolo , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

crepuscolo degli dei (ted. Götterdämmerung). - È una espressione impropria, ma usuale nella mitologia nordica, per indicare la fine del mondo. Ha origine dall'erronea interpretazione della parola dell'antico nordico ragnarök, che ricorre in alcune canzoni eddiche (Völuspá, 21; Baldrs Draumar, 14; Atlamál, 21; Vafthrudnismal, 55) ed equivale a "ultimo destino", "fine" degli dei.