Il popolo dell'antica Roma. Curiosità: Nell'antica Roma, fin dalla sua fondazione, la società fu divisa in due classi opposte tra loro per diritti e ricchezze. A quella dei patrizi appartenevano nobili, privilegiati e proprietari terrieri che detenevano pertanto tutte le magistrature pubbliche. Da queste erano totalmente esclusi gli appartenenti ...Secondo la tradizione fu il primo re di Roma, Romolo, a dettare le prime leggi politiche militari e giuridiche. Ma la scelta dei re spettava al popolo romano e quando coi Tarquini fu violato questo diritto, il popolo cacciò la monarchia e fondò la Repubblica. " Il popolo romano, cacciati i re, istituì il Consolato "Per civiltà romana si intendono i molteplici aspetti che si confanno alla popolazione indoeuropea costituita dai Romani (popolo stanziatosi inizialmente a Roma, per poi diffondersi in tutta l' Italia e nell'intero bacino del Mediterraneo); sfaccettature sotto varie prospettive: sociale, religiosa, culturale, letteraria, artistica e militare.