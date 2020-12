Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Sacerdote in breve , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Sacerdote... in breve* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere S, SA.Sacerdote in breve — Soluzioni per cruciverba e parole crociate. Ricerca - Avanzata Parole. Ricerca - Definizione. Cerca Ci sono 1 risultati corrispondenti alla tua ricerca Fai clic su una parola per ottenere la sua ...- Il sacerdote è il rappresentante di una comunità nelle sue relazioni con le potenze divine, ma può eventualmente essere anche il rappresentante di queste potenze di fronte alla comunità stessa. Non sempre, non ovunque e neppur fino dall'origine il sacerdozio è stato un'istituzione a sé. Talvolta la dignità di capo di famiglia o di capo della tribù si fonde con quella di sacerdote ...